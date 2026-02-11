読売新聞社は１０日、衆院選の結果を受けた２０２６年分の各党への政党交付金の交付額を試算した。選挙前の１月の当初試算と比べ、単独政党として戦後最多の獲得議席数を記録した自民党や、躍進した参政党とチームみらいなどで増額となった。トップの自民党は１５３億５５００万円で、当初試算から２８億３０００万円の増となった。参政は同５億１６００万円増の１９億８９００万円、当初試算で１億１５００万円だったチームみ