ブロガーの桃（40）が10日、ブログを更新。約1年前に眼瞼下垂症の手術を受けた次男の定期健診の結果に驚いたことを明かした。【映像】手術前と後の次男・じろくん4歳の長男・たろくんと、3歳の次男・じろくん、2人の子どもを育てている桃。じろくんは生後間もないころから左目が開きづらい状態で、先天性眼瞼下垂症と診断されていた。ブログでは左目についてたびたび発信していて、2024年12月には、じろくんが眼瞼下垂症の手