◇プロ野球・巨人春季キャンプ第3クール2日目（11日、宮崎）昼過ぎから行われる紅白戦。スタメンが発表され、紅組の4番に石塚裕惺選手が座ることが明らかになりました。紅組先攻、白組後攻で7回まで行われる予定です。先発として最初に投げるのは白組が西舘勇陽投手、紅組が森田駿哉投手です。その後に5〜6人の投手が控えているため、長いイニングではなく、小刻みに交代していくとみられます。白組の控え投手は横川凱投手、松浦慶