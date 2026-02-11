ＤｅＮＡは１１日、沖縄・宜野湾のキャンプ地で中日と練習試合を行う。今季初の対外試合となる。９日には今季初実戦の青白戦に臨んだが、この日は同じセ・リーグの中日と対戦する。先発は石田裕。今季が３年目の右腕は昨季、２１試合（１３先発）で３勝５敗１ホールド、防御率３・５７。開幕ローテ入りを目指してアピールできるか。この日のスタメンは以下の通り。投手は石田裕の後は中川颯、岩田、橋本、マルセリーノ、松本