女優の南果歩（６２）の着物姿にフォロワーが沸いた。１１日までにインスタグラムで鮮やかなピンク色の着物姿を披露し、「＃壬生寺＃厄除け節分会＃大護摩祈祷」「９５３年の長い歴史の中、女性初の信徒代表として、護摩木を火炉に焚べるお役を頂きました。」と京都の壬生寺（みぶでら）で大役を担ったことを報告。「壬生寺は京都市内各社寺の中でも、京都の裏鬼門(南西)に位置し、京都の節分裏鬼門詣りの一端を古来より