自動車大手が去年4月から12月の決算を発表しました。【映像】決算を発表したマツダとホンダ本業のもうけについて、マツダは赤字に転落しホンダは5割近くの減益となりました。マツダは、本業のもうけである営業損益が231億円の赤字、最終的な損益は147億円の赤字となり、この時期としては5年ぶりの赤字です。アメリカの関税措置が影響し営業利益が1192億円押し下げられたことや、販売台数が減少した事などが要因です。ホン