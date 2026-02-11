水戸市のアパートでネイリストの女性が殺害された事件で、逮捕・起訴された男の自宅近くの川底から凶器のハンマーと包丁が見つかったことがわかりました。【映像】連行される容疑者大内拓実被告（28）は去年、水戸市のアパートの一室でこの部屋に住む元交際相手の小松本遥さん（31）の頭をハンマーで殴り、首を包丁で突き刺すなどして殺害した罪できのう、起訴されました。その後の捜査関係者への取材で、大内被告の自宅近く