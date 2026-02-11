イランとアメリカの間で交渉が再開される中、アメリカのシンクタンクは、イランが核施設を守るため、準備を進めているとの分析を公表しました。【映像】上空から見たイラン・イスファハン核施設科学国際安全保障研究所（ISIS）は9日、衛星画像の分析から、イラン中部・イスファハンにある核施設に通じるトンネルの入口が土砂で埋められていると明らかにしました。空爆の被害を減らすほか、特殊部隊の襲撃に備えた防御策との見