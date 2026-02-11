千葉県白井市にある介護老人保健施設で、入居者の80代の女性に右足を落とすなどの暴行を加え骨折させたとして施設の職員で介護士の男が逮捕されました。【映像】現場となった介護施設の周辺平林純一容疑者（47）は先月、白井市復にある介護老人保健施設で、入居者の女性（84）に右足を落とすなどの暴行を加え、太ももの骨を折る大けがをさせた疑いが持たれています。警察によりますと、女性の個室に設置された監視カメラに暴