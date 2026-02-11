俳優の石田ゆり子（56）が、生活感あふれる自宅でくつろいでいる姿を披露し、反響が寄せられている。【映像】石田ゆり子、生活感あふれる自宅（複数カット）石田はこれまでにもInstagramで、クッションがたくさん置かれた寝室や、バスタオルが干された部屋など生活感あふれる自宅の様子を発信してきた。石田ゆり子、生活感あふれる自宅でくつろいでいる姿を披露2026年2月10日の更新では、「うちにいるハチミツ色のオトコが、