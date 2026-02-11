「日頃から嫌味」「残業三兄弟とあだ名を」石川県能美市は１０日、総務部の職員がパワーハラスメントが原因で自殺していたなどとして、上司の課長級職員を停職６か月の懲戒処分としたと発表した。市が公表した第三者委員会の調査報告書によると、遺書には「上司が日頃から嫌味を言ってくる」「残業三兄弟というあだ名（で呼ばれた）」などと記されていたという。市は昨年９月、パワハラに関する内部通報を受けて聞き取り調査を