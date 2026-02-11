米ニューヨークの「ストーンウォール国定史跡」にある虹色の旗＝2025年2月（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米国で性的少数者（LGBTQなど）の権利擁護運動の発祥の地とされるNYマンハッタンのストーンウォール国定史跡から、シンボルの虹色の旗がトランプ政権の方針で撤去された。米メディアが10日報じた。史跡の一部であるバー「ストーンウォール・イン」の従業員は9日朝、旗がないことに気づいたという。史跡を管理す