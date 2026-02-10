Netflixシリーズ実写版『ONE PIECE』のシーズン2＝“INTO THE GRAND LINE”が3月10日（火）より世界独占配信する。「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載中の『ONE PIECE』は尾田栄一郎による日本を代表する世界的人気コミックで、モンキー・D・ルフィ率いる海賊“麦わらの一味”が大海原へと繰り出す壮大な海洋冒険ロマン。シーズン2では、常識を超えた海“偉大なる航路（グランドライン）”での大冒険が描かれる。この度、いよい