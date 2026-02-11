サンフロンティアホテルマネジメントは、「たびのホテル阿蘇熊本空港」を4月17日に開業する。建物は地上10階建て。客室はダブル120室、キッチン付きダブル37室、スタンダードツイン48室、デラックスツイン5室、ユニバーサルダブル3室の5タイプ計213室。全室15平方メートル以上で、室内にはサータ製ベッド、ソファ、テーブル、洗濯機、電子レンジ、2ドア冷蔵庫、55インチのスマートテレビ、加湿機能付き空気清浄機を設置する。キャ