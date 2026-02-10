『ザ・ビューティー 美の代償』や『glee／グリー』、『アメリカン・ホラー・ストーリー』、『POSE』など数々の話題作を手がけてきたヒットメーカーのライアン・マーフィーがエグゼクティブプロデューサーを務める、米FX製作の新シリーズ『ラブストーリー』の『ラブストーリー ジョン＆キャロリン』が、2月13日（金）よりDisney+（ディズニープラス）のスターにて、独占配信。また今回、配信開始に先駆けて、予告編が公開された。