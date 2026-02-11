現地２月10日に開催されたプレミアリーグ第26節で、トーマス・フランク監督が率いるトッテナムは、ニューカッスルとホームで対戦。45＋５分に先制された後、64分に一旦は19歳の新星アーチー・グレイの同点弾で追いつくも、68分に勝ち越し点を浴び、１−２で敗れた。これでリーグ戦８戦未勝利（４分４敗）に。降格圏の18位ウェストハムと勝点５差の16位に下がった。不満を露わにしたサポーターは「朝にはクビだ」「フランクを