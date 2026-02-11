泉佐野市が設置を計画する「赤ちゃんポスト」。市長が名称案を明らかにしました。大阪府泉佐野市は、さまざまな事情で親が育てることができない赤ちゃんを匿名で受け入れるいわゆる「赤ちゃんポスト」を、来年度中に市内の病院に設置することを目指しています。（泉佐野市千代松大耕市長）「泉佐野市では『赤ちゃんいのちのバトン』というネーミングを。漫画『コウノドリ』のモデルになった先生がおられまして、その先生が