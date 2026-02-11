ロコ・ソラーレの鈴木夕湖＆吉田夕梨花が徹底分析五輪に挑むフォルティウスの可能性（後編）2026年ミラノ・コルティナ五輪での躍進が期待されるカーリング女子日本代表（フォルティウス）。前編に続いて、過去２大会でメダルを獲得したロコ・ソラーレの鈴木夕湖と吉田夕梨花が日本チームの可能性と、対戦各国の特徴について解析する――。カーリング女子日本代表（フォルティウス）のスキップ・吉村紗也香【強豪カナダにはつけ入る