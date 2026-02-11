本州と四国を結ぶしまなみ海道の来島海峡大橋＝２０１９年、愛媛県今治市愛媛県は名作の宝庫である。特に有名な作品は、夏目漱石『坊っちゃん』（１９０７年／新潮文庫など）と司馬遼太郎『坂の上の雲』（１９７２年／文春文庫）だろう。前者は松山の中学に赴任した教師が奮闘する国民的文学。後者は松山に生まれた軍人、秋山好古（よしふる）・真之（さねゆき）兄弟と俳人の正岡子規の３人を主役にした大河小説だ。２作の舞台