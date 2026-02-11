『イスラームが動かした中国史』海野典子著中公新書１４３０円『朝鮮の王朝外交“ややこしさ”からの気づき』森平雅彦編集英社新書１１６６円◇最近、東京で豚肉や酒を使わないハラール中華料理店が増えている。これは、中国に２千万人以上住むムスリム（イスラーム教徒）の半数ほどを占める回族の食文化だ。７世紀以降移り住み、中国に土着化し、漢語を日常的に話すムスリムを指す回族。中国・中央ユーラ