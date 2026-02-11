【モデルプレス＝2026/02/11】俳優の神尾楓珠（27）と歌手で女優の平手友梨奈（24）が2月11日、それぞれのSNSを通して、結婚したことを電撃発表した。【写真】神尾楓珠＆平手友梨奈、密着フォトで結婚報告◆神尾楓珠＆平手友梨奈、電撃結婚2人はそれぞれのSNSで「私事で大変恐縮ではございますが、この度、神尾楓珠と平手友梨奈は結婚いたしましたことをご報告申し上げます。それぞれの歩んできた道が交差し、こうして一つの道とな