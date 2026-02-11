ネット配信で人気の「ゆる言語学ラジオ」のスピーカーで、「言語オタク」を自任する水野太貴さんに、興味深い話を教わりました。日本語はある点がとても「せっかち」なのだそうです。何でしょう？会話では、一方が話し終わるのを待って、他方が話し始めますよね。話し手が入れ替わるまでの発話を「ターン」、話し手の交代を「ターンテイキング」と言います。このターンテイキングに要する時間を世界の10言語について調べた研究が