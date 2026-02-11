鳥インフルエンザが発生した東かがわ市の養鶏場（香川県提供・1月10日） 香川県は、1月10日に東かがわ市の養鶏場で発生した鳥インフルエンザの「監視強化区域」を2月10日午後4時で解除しました。 東かがわ市の養鶏場では、1月12日までに約2万4000羽のニワトリを殺処分するなど、まん延防止のための防疫措置を終え、1月23日に卵やニワトリの搬出制限を、2月3日に移動制限を解除していました。 2月10日、発生農場から半径1