米倉涼子 米倉涼子が10日、都内で行われたPrime Original 映画『エンジェルフライト THE MOVIE』完成披露試写会に出席した。薬物問題で不起訴になった米倉涼子にとって初の公の場。冒頭の挨拶でさせてくれたファンやスタッフに感謝の思いを語った。これまで多くの作品で共演してきた遠藤憲一が励ましの言葉を送ると目を滲ませた。この日は、松本穂香、城田優、矢本悠馬、野呂佳代、徳井優も出席した。