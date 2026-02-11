◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート男子ショートプログラム（１０日、イタリア・ミラノ）男子ショートプログラム（ＳＰ）がスタートし、上位２４人が１３日のフリーに進んだ。中立選手（ＡＩＮ）として出場しているロシア出身のピョートル・グメニクが１番滑走で五輪デビューし、８６・７２点で１２位に入った。試合後には「中立な状態でもここで競技できていることをうれしく思っています。それだけでも自分に