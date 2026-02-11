【山田美保子のミホコは見ていた！】日本選手がメダルを量産しているミラノ・コルティナ冬季五輪で、各アナウンサーたちの実況も輝きを増している。五輪ではＮＨＫの中継で民放のアナウンサーが紹介され、画面右下にクレジットされるものだが局名までは記されない。因ってスポーツファンの視聴者は、名前や声、慣れ親しんできたこれまでの実況を思い出しながら、各アナの“晴れ舞台”を見守り、応援するのだ。スポーツ実