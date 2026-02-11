サマンサタバサから、ディズニー映画「ベイマックス」をモチーフにした新作コレクションが登場♡2月9日より公式オンラインショップで先行予約、2月15日から全国店舗で発売されます。ナイロンリュック33,000円やトートバッグ14,300円、ショルダーバッグ29,700円をはじめ、エコバッグ8,800円や折財布23,100円など、日常に癒しと遊び心を添える全9アイテムが揃っています♪ ベイマックスの世界観をバッ