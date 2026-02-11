１１日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、ヘブン（トミー・バストウ）が、松江を離れたい本当の理由が明らかになるが、トキ（高石あかり）と錦織（吉沢亮）の２人だけが分かっていない…という皮肉にネットもヤキモキした。ヘブンが寒さを理由に熊本に行きたいと言っていることを本気で信じている錦織は、早速さまざまな防寒具を持って家にやってくる。これだけあれば寒さをしのげると自信満々な錦織。トキも