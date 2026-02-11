豪州準備銀行（RBA）は2月3日、政策金利を3.85％へ引き上げる決定を下しました。これは日本を除く主要国の中で、最初の利上げとなります。今後も追加利上げの可能性が意識される中、米国との金利差拡大観測を受けて、豪ドルは米ドルからの通貨分散先として改めて注目されつつあります。※本記事は、フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社が2026年2月4日に配信したレポートを転載したものです。〈〈元のレポートはコチラ〉