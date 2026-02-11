ホンダ「T880」って？東京オートサロンではこれまでも数多くの個性派モデルが披露されてきましたが、2017年にホンダが公開した「T880」はその中でも特に強い存在感を放つ一台でした。ホンダの軽トラック「アクティ」をベースにデザイン性を強調したコンセプトカーとして注目を集め、市販化には至らなかったものの、その独自性から現在もユーザーから関心が寄せられています。では、T880とはどのようなモデルだったのでしょうか