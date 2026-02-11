JR九州の最大労組、JR九州労組は2026年春闘で、基本給を底上げするベースアップ（ベア）1万5千円を含む月額6％以上の賃上げを会社側に要求した。ベア、賃上げ率ともに昨年と同水準で、9日に要求書を提出した。