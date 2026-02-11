2020年7月の熊本豪雨による被災で運休が続く熊本県のJR肥薩線八代−人吉間を巡り、同県は10日、26年度一般会計当初予算案に復旧事業への補助金8300万円を計上したと発表した。県が復旧費を予算化するのは初めてで、JR九州は土砂やレールの撤去などの復旧作業を本格化させる。