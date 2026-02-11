九州国立博物館（福岡県太宰府市）は10日、4月21日〜6月14日に開催する特別展「若冲、琳派、京（みやこ）の美術−きらめきの細見コレクション−」（西日本新聞社など主催）の概要を発表した。「日本美術の教科書」とも称される京都・細見美術館の膨大な所蔵品から、伊藤若冲らの江戸絵画や古美術など珠玉の110件（うち16件が重要文化財）が到来する。国内外で人気が爆発する前に収集された若冲作品は、最初期から晩年の水墨画