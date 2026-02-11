野村不動産（東京）は、少人数向けのサービス付きオフィスビル「H1O（エイチワンオー）」を福岡市博多区のJR博多駅前に開業した。九州での展開は初めて。1室3〜10人規模の利用を想定し、スタートアップ（新興企業）の本社機能や九州進出の拠点として高まる小規模オフィスのニーズを取り込む狙い。