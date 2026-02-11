衆院選や長崎県知事選と同じ8日に投開票された長崎県議補選で、投票総数の10％を超える無効票が出たことが分かった。候補者名が書かれていない白票が目立ち、選挙管理委員会関係者は「衆院選や知事選に比べて補選の候補者は知名度が低く、誰に投票すればいいのか分からなかったのではないか」としている。