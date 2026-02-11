11日の未明、鶴岡市の県道で、道路を横断していた56歳の男性が軽乗用車にはねられ大けがをしました。 事故があったのは鶴岡市昭和町の県道で、11日午前2時半ごろ、道路を横断していた鶴岡市羽黒町のパート従業員の男性（56）が、走ってきた軽乗用車にはねられました。 この事故で、はねられた男性は脳挫傷や骨盤を折るなどの大けがをしました。軽乗用車を運転していた鶴岡市のパート従業員の男性（26）にけがはあり