ハンセン病とされた熊本県の男性が隔離先の特別法廷で殺人などの罪で死刑判決を受け、1962年に執行された「菊池事件」の第4次再審請求の即時抗告審が10日、福岡高裁（溝国禎久裁判長）で始まった。弁護団が明らかにした。弁護団によると、この日は進行協議で、補充の意見書の提出期限などを確認した。裁判所から「スピード感を持って取り組みたい」との発言があったという。次回期日は4月28日。弁護団は請求を棄却した1月28