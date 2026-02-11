それはあんまりではないか。急転直下の衆院選のさなか、選挙情勢を伝える記事の隣に載った小さなニュースに、目を疑った▼核なき世界を訴え続けて、ノーベル平和賞を受賞した日本原水爆被害者団体協議会（被団協）は昨年11月、衆院、参院の国会議員計713人にアンケートを送った。発効から5年を迎え、いまだ日本が署名・批准をしていない核兵器禁止条約について問う内容だった▼条約参加の是非など八つの設問は、選択肢に○を付ける