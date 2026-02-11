静岡県中部地区に住む30代男性の自宅に侵入したとして、指定暴力団稲川会の41歳の男など3人が逮捕されました。 2月11日、住居侵入の疑いで逮捕されたのは、静岡県藤枝市に住む、指定暴力団稲川会五代目森田一家組員の無職の男（41）と北海道釧路市に住む無職の男（57）、静岡県中部地区に住む男（38）です。警察によりますと組員は中部地区に住む男とは知人関係ですが、北海道の男とは面識はなく、北海道の男は中部地区に住む男と