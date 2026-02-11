第19回朝日杯将棋オープン戦準決勝が2月11日、大阪府高槻市の「高槻城公園芸術文化劇場」で行われ、午前10時10分から藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）―佐藤天彦九段（38）、伊藤匠二冠（叡王、王座、23）―阿部健治郎七段（36）の対局が始まった。【中継】藤井六冠、伊藤二冠が登場！準決勝2局（生中継中）3年ぶり5度目の優勝を目指す藤井竜王・名人は、準決勝で佐藤九段と対戦する。両者は2017年度に五段だ