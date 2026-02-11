【ロンドン共同】英メディアによると、ロンドン北西部のキングスベリー・ハイスクールで男子生徒（13）が刺されたと、10日午後0時40分ごろ警察に通報があった。駆けつけた警察官が12歳の別の男子生徒も刺されているのを発見。ともに重傷とみられ、病院に搬送された。ロンドン警視庁は、殺人未遂の疑いで現場から逃走していた少年（13）を逮捕したと発表した。テロ対策組織が捜査しているが、事件の詳細や動機は不明。同校には1