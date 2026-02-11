ミラノ・コルティナ冬季オリンピック（五輪）で複数の選手のノロウイルス感染が確認されている/Yara Nardi/Reuters（CNN）ミラノ・コルティナ冬季オリンピック（五輪）で複数の選手のノロウイルス感染が確認されている。米オリンピック・パラリンピック委員会は10日、選手の感染を防ぐため、引き続きノロウイルスなどの感染防止対策に力を入れると説明した。米オリンピック・パラリンピック委員会の栄養士、キャリー・アプリック氏