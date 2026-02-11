【イタリア・ミラノ１０日（日本時間１１日）発】ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）は７６・７７点で２２位発進。悔しさの残る結果だったが、言い訳は一切なかった。８日の公式練習中にスケート靴が壊れるアクシデントが発生。応急処置で挑んだ一戦は、冒頭の４回転サルコー―３回転トーループの連続ジャンプで、サルコーが２回転となっ