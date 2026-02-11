休むことは、立ち止まることではなかった――お笑いコンビ・オードリーの若林正恭が4日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00〜28:30)にゲスト出演して語ったのは、体調不良による休養を経て感じた“心境の変化”だった。若林正恭○心配した警備員が「外まで2人出てきちゃって」喉の不調を訴え、テレビやラジオの仕事を2週間ほど休んでいた若林。同ラジオで久しぶりに仕事復帰