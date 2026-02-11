アイドルグループ「ももいろクローバーZ」の玉井詩織（30）が11日までに自身のインスタグラムを更新。充実の北欧旅の様子を公開した。前回の投稿で年始に北欧を訪れていたことを明かしていた玉井。この日も旅の思い出を次々とアップ。オーロラやトナカイが引くそりに乗った自身などの写真を披露。「マイナス30℃」と書かれた温度計の様子も掲載した。「#北欧旅 #フィンランド #ロヴァニエミ」とハッシュタグを添えた。フォ