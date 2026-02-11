【ニューヨーク共同】米大リーグ、ブルージェイズのシュナイダー監督が10日、オンライン取材に応じ、プロ野球巨人から今季加入した岡本和真について「基本的に三塁を守ってもらう。彼が三塁に定着してくれると他の選手を柔軟に使える」と正三塁手としての起用を見込んだ。また、打順については「真ん中あたり。4、5、6番とか」と期待を込めて話した。同じく対応したアトキンス・ゼネラルマネジャーは、岡本のキャンプ地フロリ