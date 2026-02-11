ハンバーガーには、動物性脂肪を中心とした脂質が豊富に含まれています。一般的なハンバーガー1個で15g～35g、高カロリーなものでは40g以上の脂質を摂取することもあります。特に飽和脂肪酸やトランス脂肪酸は、血中のLDLコレステロールを増加させ、動脈硬化のリスクを高める可能性があります。動脈硬化は自覚症状がないまま進行し、心筋梗塞や脳梗塞といった重大な疾患につながること