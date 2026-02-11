高齢の方が入居する介護施設では、転倒や誤薬などさまざまなトラブルが発生することがあります。介護スタッフは細心の注意を払っていますが、残念ながらリスクをゼロにすることは困難であり、事故が起きる可能性は常に存在します。本記事では、介護施設で起きやすいトラブルや事故の具体例とその予防策、万一発生してしまった際の適切な対処法について解説します。 監修社会福祉士：小田村 悠希（社会福祉士）・資格：社会福祉