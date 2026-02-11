「医療脱毛って、サロン脱毛と何が違うの？」「どんな機械を使うのがよいの？」--この二つは、脱毛を考えている多くの人が疑問に思うテーマです。そこで今回は、医師の成井尭史先生（ゼオンクリニック銀座）に、医療脱毛の種類や特徴、クリニック選びのポイントなどについて伺いました。 ※2025年10月取材。 監修医師：成井 尭史（ゼオンクリニック銀座） 2014年千葉大学医学部卒業。2020年に日本麻酔科学会専門医