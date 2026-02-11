◆金価格暴落、ウォーシュ議長指名は過熱相場調整のきっかけに過ぎず 2月の米国株式市場は、やや通常とは異なる展開で推移している。さまざまな要因が複合的に交じり合い、まれに見る大規模なセクターローテーションが巻き起こっているのだ。このセクターローテーションの原因と、今後の展望について解説する。 まず重要な発端は、金や銀の価格高騰とその後の急落である。昨